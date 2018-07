La Fondazione Incom festeggia i suoi primi “laureati”

Primi diplomati alla Fondazione Incom.

Nel corso della festa per i neo maturati dell’Ite Tosi, hanno sfilato anche i 37 alunni dei due corsi biennale Its Metodi e Tecniche per lo Sviluppo Cloud e annuale Ifts Tecniche per il Networking: il mondo delle reti e il wireless.

Oltre al diploma, tre studenti che hanno ottenuto il massimo dei voti sono stati premiati con una borsa di studio offerta da Europartners, Eolo e Reti

