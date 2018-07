La fortuna del riccio: cade nel naviglio davanti ai vigili del fuoco

Una favola a lieto fine è quella del riccio caduto nel Naviglio. Un incidente che lo avrebbe sicuramente portato alla morte ma che ha avuto un esito ben diverso grazie alla presenza di alcuni vigili del fuoco.

Tutto è successo domenica all’altezza di Robecchetto con Induno. Lì, sulle sponde del canale, c’era un gruppo di volontari dei vigili del fuoco di Inveruno che si stava addestrandosi nelle cosiddette tecniche ATP, quelle di auto protezione in ambiente acquatico.

Davanti ai loro occhi è così sfilato l’animale che annaspava in acqua e non ci hanno pensato un attimo: si sono lanciati in acqua, hanno recuperato l’animale che è stato liberato nei boschi. Una favola davvero a lieto fine.