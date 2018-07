La Francia è campione del mondo

La Francia di Didier Deschamps ha battuto la Croazia di Zlatko Dalic ed è campione del mondo. Una rivincita importante per il ct francese dopo Euro 2016 ma soprattutto un traguardo personale da record, perché Deschamps all’età di 49 anni scrive il suo nome nella storia del mondiale come trionfatore in campo e in panchina. L’ultimo mondiale i bleus lo vinsero nel 1998 in casa e in campo c’era proprio il grande Didier con la fascia di capitano. Un primato che condivide con altri due grandi ct che rispondono al nome di Zagallo (Brasile) e Beckenbauer (Germania).

La Francia ha chiuso il primo tempo in vantaggio per 2 a 1 (autorete di Mandzuckic, Perisic per il momentaneo pareggio e rigore di Griezmann, e ). Il vero capolavoro però la squadra di Deschamps lo ha fatto nel secondo tempo, un’altra partita, dove le giocate di Mbappé (autore del 4 a 1) e Griezmann hanno fatto la differenza.

Questo mondiale consacra anche Pogba tra i grandi, il centrocampista ha giocato a tutto campo e realizzato un gol straordinario per caparbietà e prontezza che ha dato il vantaggio del 3 a 1 alla Francia. L’unico neo per i francesi è la papera del portiere Lloris su Mandzuckic che regala il secondo gol ai croati. Un “incidente” che ha ricordato quello occorso a Karius del Liverpool nella finale di Champions League contro il Real Madrid.