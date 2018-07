La Liuc aperta per ferie: “Tutto agosto a disposizione degli studenti”

Ferie alla LIUC? Tra un viaggio e l’altro, i giovani che volessero raccogliere maggiori informazioni sui percorsi di studio in Economia Aziendale e Ingegneria gestionale della LIUC – Università Cattaneo possono usufruire dei servizi dell’ateneo perfettamente funzionanti durante il mese di agosto.

La Segreteria studenti sarà aperta dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle 12, e il lunedì e giovedì pomeriggio, dalle 14 alle 16.30. Rigorosamente aperto anche il Servizio Accoglienza e Orientamento, dove le aspiranti matricole troveranno risposta ad ogni loro interrogativo, con il seguente orario: la mattina dalle 9 alle 13; il pomeriggio dalle 14 alle 17.

«Catturare un futuro non è cosa semplice –dice il Rettore della LIUC Federico Visconti rivolgendosi agli studenti che stanno per scegliere il loro percorso di studi universitario-. Ci saranno ipotesi forti, ma anche dubbi e per lavorare su questi dubbi vi consiglio di non considerare la laurea solo come un pezzo di carta, ma come un’esperienza educativa e di vita. Pur nei diversi campi in cui ciascuno di voi deciderà di impegnarsi, non si tratta solo di competenze, di materie, ma anche di capacità e di relazione. La Liuc ha messo a fuoco questa esigenza e ha sviluppato il proprio modello formativo ed educativo fatto di vicinanza alle imprese, didattica esperienziale, attenzione all’internazionalizzazione, lavoro sulle soft skills e molto altro ancora”.

Con la sola eccezione della chiusura durante la settimana di Ferragosto, da lunedì 13 a sabato 18 agosto, la LIUC rimane, dunque, aperta per ferie. Si potrà conoscere come ottenere borse di studio o usufruire di “Premiamo il merito”, iniziativa della LIUC che consente riduzioni dal 25% al 50% della retta universitaria sulla base di un voto di Maturità compreso tra 94 e 100/100. Sarà, inoltre, possibile visitare la Residenza “Carlo Pomini”, ottima soluzione per vivere appieno l’esperienza universitaria.

Martedì 4 settembre, alle ore 12 è prevista una nuova sessione del test di ammissione, obbligatorio per gli studenti con voto di maturità inferiore a 80/100 (per tutti gli altri l’ammissione è diretta). La prova è unica per Economia Aziendale e Ingegneria Gestionale ed è volta a valutare le capacità di logica e comprensione del testo, la conoscenza di alcuni elementi della matematica di base, di cultura generale e di attualità. Per informazioni: www.liuc.it/test