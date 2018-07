Un’eclissi magica e musicale nel Borgo di Velate

L’attesissima eclissi totale lunare prevista per venerdì 27 luglio a Velate sarà un ancora più speciale. In abbinamento alla installazione “Lune svelate al Battistero di Velate” di Luca Missoni, un evento fuori programma sottolineerà l’avvenimento della eclissi di luna piena.

Sulla scenografica scalinata della Parrocchiale, a fianco del Battistero, dalle 21.30 si esibiranno in “Uno sguardo alla Luna” la cantante soul Dorotea Mele e il maestro Alessio Penzo alla fisarmonica, con interventi di Gloria Quinteri al flauto traverso.

Una raffinata performance acustica in omaggio alle Lune di Missoni e alla eclissi più lunga del secolo, visibile ad occhio nudo anche dalla nostra città. Sarà possibile ammirare la luna piena in tutto il suo splendore osservandola sorgere in direzione del centro di Varese, e il suo totale oscuramento nel cielo sopra Velate, privo di inquinamento luminoso, mentre prosegue il suo corso verso ovest.

Contestualmente all’ evento musicale, dalle 21 alle 24 sarà possibile visitare al Battistero di l’installazione di Missoni, che è stata inaugurata il primo giorno di luna nuova e si concluderà il 12 agosto con la fine del ciclo lunare.