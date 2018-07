La “maledizione” del nuovo sottopasso

E’ davvero sfortunato il nuovo sottopasso ferroviario di Venegono Superiore. A soli due mesi dall’inaugurazione i guai, iniziati all’indomani del taglio del nastro con un furgone incastrato, continuano.

Preoccupante l’allagamento di questa notte, con una ragazza rimasta intrappolata nella sua auto nel sottopassopieno d’acqua, perché, secondo le prime valutazioni, sarebbero andate fuori uso contemporaneamente le pompe per il deflusso delle acque e la segnalazione di emergenza.

Questa mattina un altro problema. L’ennesimo furgone alto più di 3 metri e mezzo – l’altezza massima del sottopasso – si è infilato dove non doveva e ha strappato uno dei semafori di emergenza, che è rimasto a lungo penzolante ad altezza auto, presidiato a lungo dalla Polizia locale in attesa che intervenissero i tecnici delle ferrovie per le riparazioni.

«Sono qui con i tecnici per capire cos’è successo – dice il sindaco Ambrogio Crespi, preoccupato per l’episodio di questa notte – Bisogna accertare perché non sono partite le pompe d’emergenza e perché, a sottopasso allagato, non si sono accesi i semafori che devono bloccare l’accesso alle auto».

Già in mattinata la situazione del sottopasso era tornatà alla normalità – a parte il semaforo abbattuto, episodio accaduto poco dopo mezzogiorno – e la strada era transitabile.