La migliore musica del LatinFiexpo in una compilation

Il Latinfiexpo arriva ovunque, grazie alla sua musica. Per la prima volta infatti le migliori canzone che fanno ballare migliaia di persone a MalpensaFiere sono state selezionate per diventare una compilation: Bachata Special Dj 2018 – Latinfiexpo.

Il progetto nasce dalla collaborazione tra l’etichetta discografica Hit Latin (edizioni Solo Musica) e Felice di Meo, patron della kermesse latina a Busto Arsizio. Così la cooperazione tra la direzione artistica affidata a Gino Dj e Fabio Bolzoni con la produzione esecutiva di Gregorio Mascaro di Hit Latin ha fatto nascere una compilation di bachata composta da 19 brani, accuratamente selezionati, eseguiti da grandi Artisti internazionali, tutti conosciuti al pubblico latino per i loro grandi successi:

Grupo Rush – Jhonny Evidence – Jimmy Bauer – Chelion – Opalo – Oliver – Dyana Ley – Erickson – Francisco Bayon feat Denise Rivera – Minoli per citarne alcuni.

«Tantissimi i consensi raggiunti tra gli addetti ai lavori DJ, Radio Latine eccetera -commentano dal Festival- e, visto il grande l’interesse suscitato, questa non può essere che l’inizio di una lunga collaborazione tra l’etichetta Hit Latin e Latinfiexpo”. La compilation si può acquistare online in tutti i migliori store, si può ascoltare in streaming su Spotify o Applemusic oppure su un cd distribuito gratuitamente al Latinfiexpo in occasione di eventi speciali.