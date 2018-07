La musica nera torna in città con “Black & Blue”, sabato anche Chris Cain

Dal soul all’hip hop, dal funk al reggae e ovviamente tanto blues. Questa è la ricetta delle quattro serate che dal 25 al 29 luglio porteranno la musica afro-americana in città, per una nuova edizione di “Black & Blue Festival“.

Una rassegna capace di unire la musica di qualità, con incontri e proiezioni cinematografiche nelle location più suggestive della città di Varese e Malnate. Si inizia infatti, mercoledì 25 luglio nel centro storico della Rasa di Varese con il magnifico duo di Ilaria Graziano e Francesco Forni che si esibirà alle 21. In scena una chitarra e una voce maschile, un ukulele e una voce femminile per un originale mix di blues, folk, country, tango argentino, canzoni napoletane e dolce vita, cantato in inglese, francese, spagnolo e italiano, un affascinante viaggio attraverso Napoli, Messico e Texas. Il loro concerto è uno spettacolo difficile da dimenticare, un continuo scambio tra il suono caldo e avvolgente della chitarra e voce di Francesco, la strepitosa vocalità di Ilaria, che sembra venire da un altro tempo e spazio e due Stomp Box a segnare il battito cardiaco dei loro brani. Nella stessa serata alle 20,00 per la rassegna Movie Rider ci saranno le letture blues del Teatro Karakorum alle 20,00 e, a seguite dalla proiezione del film “Lo chiamavano Jeeg Robot”.

Il secondo appuntamento è invece all’area feste di Malnate per venerdì 27 luglio, alle 21 e 30 con i bravissimi Black Beat Movement. Ad aprire la serata i Clouds mentre dopo il concerto ci sarà il Dj set di All Starz dell’associazione La Portineria. I Black Beat Movement mescolando sonorità nu soul e hip hop con un approccio e un songwriting più alternativo. Il loro progetto ha calcato di palcoscenici di tutta Italia aprendo i concerti di artisti come Africa Unite, Sud Sound System, Statuto, Paola Turci, Nesli, Clementino, Aprés la Classe, The Bluebeaters, Hiatus Kaiyote (AU), Luciano (JAM) and The Coup (USA). Il suo ultimo disco è “Radio Mantra”. L’evento è organizzato in collaborazione con la Proloco Malnate, La Portineria e il Comune di Malnate. L’ingresso è libero.

Grande appuntamento con il blues invece, sabato sera ai Giardini Estensi che vedranno sul palco l’icona mondiale del blues Chris Cain con la sua band. Star del blues internazionale, giudicato uno dei primi 10 chitarristi blues nel mondo, Chris Cain è un vero fuoriclasse della Gibson e con la sua ricca discografia ha entusiasmato le platee e gli esperti di Blues di tutto il Mondo.

L’ultimo disco, Hall Of Shame (Blue Rock’it Records-2003) è prodotto da Patrick Ford, fratello del celebratissimo Robben Ford e veterano batterista del Blues mondiale con cui Chris aveva già collaborato per il progetto della Ford Blues Band in memoria di Michael Bloomfield. Ha collaborato nel 2007 al progetto che ha visto insieme altre due favolose leggende della chitarra Robben Ford e Larry Carlton. Giudicato. A Varese si esibirà con il suo gruppo in un raffinato concerto.

L’ingresso costa 12 euro e la biglietteria sarà aperta dalle 20,00. L’evento è organizzato in collaborazione con il Comune di Varese, il Filmstudio90 e il Twiggy. Sarà presente il servizio bar.

Saranno invece i Dizzy String a chiudere la kermesse nella serata di domenica 29 luglio, sempre ai Giardini Estensi di Varese. L’affascinante cantante milanese, interprete appassionata della musica nera delle origini, sarà sul palco dei Giardini Estensi con i suoi Dizzy Strings tra cui spicca Heggy Vezzano, tra i migliori chitarristi blues italiani. Un concerto live intimo ed energico al tempo stesso, per introdurre con forza “Tre manifesti a Ebbing, Missouri”, film intenso premiato agli Oscar, al Festival di Venezia, ai Golden Globes, e al BAFTA. Una serata che unisce le sonorità evocative del blues al racconto filmico della profonda provincia americana e alla storia di una donna che combatte strenuamente. La biglietteria aprirà alle 20,00 e il costo dell’ingresso sarà di 8 euro, sempre alle 20,00 aprirà anche il servizio bar.

