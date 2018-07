La Noce di Angera sul Lago Maggiore

La Noce sul Lago Maggiore

Ampia spiaggia con sabbia e prato, spazi in ombra e accesso libero. Attenzione: dallo scorso anno, a causa dell’incendio che ha distrutto il chiosco e causato danni ingenti alla struttura non è presente (almeno per questa stagione) l’area attrezzata

Comune: Angera

Località: Angera

Spiaggia: Balneabile

Come si raggiunge La Noce di Angera

A piedi o con i mezzi pubblici (si può raggiungere Angera in autobus o battello e percorrere il lungolago fino alle spiagge) o in auto

Indirizzo per il navigatore

Viale Libertà 1, Angera, va

Indicazioni per il parcheggio

Si può lasciare l’auto nei parcheggi situati a bordo strada o nei pressi della spiaggia (alcuni a pagamento)

Altre informazioni Tipologia spiaggia: Pubblica Bar nelle vicinanze: Si Accessibilità disabili: sì Servizi presenti: Pizzeria e bar a pochi metri dall’ingresso della spiaggia, è presente un piccolo scivolo e giochi per bambini

Eventuali curiosità sulla spiaggia

È la spiaggia principale di Angera, una delle più belle e conosciute della sponda lombarda del Lago Maggiore. Acqua limpida e molto spazio a disposizione la rendono perfetta anche per una giornata al lago con i bambini. È il punto di partenza della tradizionale Traversata Angera Arona, che si tiene ogni anno a settembre e raduna centinaia di nuotatori e sportivi