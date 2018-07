La notte bianca dei bambini è in centro

Dopo il successo della notte bianca della danza (che è piaciuta molto ai più grandi) è il momento della “Notte bianca dei bambini”, in centro a Legnano, giovedì 19 luglio.

Dalle 21 a mezzanotte i più piccoli saranno accolti da esperti in truccabimbi, animatori specializzati in baby dance e un giocoliere comico.

Fra un ballo e l’altro, palloncini modellabili in omaggio. «E’ usuale – commenta il sindaco, Gianbattista Fratus – che gli eventi in centro contemplino proposte dedicate ai bambini, come avvenuto anche recentemente con la “Notte bianca della danza”. La serata di giovedì vuole essere un segno di attenzione in più per fare uscire di casa le famiglie e per trasmettere a tutti, piccoli e adulti, l’idea che le strade e le piazze di Legnano sono luoghi di incontro, spazi da frequentare e da rendere vivi».