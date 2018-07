La notte del Basso Verbano si accende con “Lumina”

Mancano pochi giorni alla terza tappa del “Festival di Fuochi d’Artificio”, in programma venerdì 20 luglio ad Arona.



“Lumina 2018” è il titolo del suggestivo spettacolo piromusicale che si terrà sul lungolago a partire dalle ore 23.00.

Nelle acque antistanti il lungolago della città, sette zattere saranno armate dalla ditta ParenteFireWorks, pronte a sparare su una linea di fuoco di 300 metri a circa 100 metri dalla riva piemontese: un trionfo di luci e musica tra le due rocche di Arona ed Angera.

Gli eventi in programma

Venerdì 20 luglio

Shopping serale, musica live e braccialetti luminosi in omaggio nei locali di Arona

Alle ore 21.00 spettacolo di Fuochi d’Artificio Musicali

Sabato 21 luglio:

Negozi aperti, musica dal vivo e gadgets in omaggio in tutti i locali che hanno i palloncini rosa

Alle ore 21.00 in Piazza San Graziano III edizione “Cortomaggiore Arona”, rassegna di cortometraggi



La Navigazione Lago Maggiore, in occasione del grande spettacolo piromusicale di Arona, organizza per la serata la crociera serale “LUCI SU ARONA” per ammirare lo show da una prospettiva privilegiata.

Partenza da Arona alle ore 21.20 e da Angera alle ore 21.30. Crociera fino all’Eremo di Santa Caterina. Visione dal lago dei fuochi artificiali e rientro al termine dello spettacolo.

Per informazioni Numero Verde 800 551801 oppure sito internet www.navigazionelaghi.it.