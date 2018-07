La Openjobmetis festeggia la laurea di Ferrero

La Openjobmetis festeggia il giocatore Giancarlo Ferrero che oggi, venerdì 20 luglio, si è laureato in amministrazione aziendale all’Università di Torino. Il capitano ha ricevuto messaggi sui social da parte della società e una targa dal trust di tifosi “ Il basket siamo noi” consegnata dopo la discussione della tesi da Umberto Argieri (a sinistra nella foto). La targa riportava questa scritta: «Capitano o mio capitano congratulazioni dott. Giancarlo Ferrero socio onorario e orgoglio di Il basket siamo noi».

L’ala nata a Brà 30 anni fa (li compirà il 28 agosto) è approdato alla Pallacanestro Varese nel 2015 dove è stabile nel quintetto base di coach Caja. Ora per il capitano inizierà non solo una nuova stagione sportiva ma anche un nuovo corso di laurea magistrale, molto probabilmente all’Università Liuc di Castellanza, ateneo specializzato in economia aziendale.

Al dottor Ferrero le congratulazioni da parte della redazione sportiva di Varesenews.