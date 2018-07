La Openjobmetis è pronta a conoscere le proprie avversarie

Nel giro di due giorni, la Pallacanestro Varese potrà iniziare a pianificare con maggiori dettagli la propria stagione sportiva, fatta sia di gara di campionato, sia di match infrasettimanali in coppa.

I calendari delle due competizioni sono infatti in rampa di lancio e verranno diffusi tra martedì 31 luglio e mercoledì 1 agosto. Il primo sorteggio in ordine di tempo sarà quello della Fiba Europe Cup, previsto nella sede di Monaco di Baviera a partire dalle ore 11. Nella città tedesca sarà presente, come rappresentante della società, il nuovo general manager Andrea Conti.

Quello di Fiba Europe Cup sarà comunque un sorteggio con tante incognite: sono infatti poche le squadre già sicure della partecipazione alla prima fase a gironi della manifestazione – Varese è tra quelle – mentre le altre dovranno superare uno o due rounds di qualificazione a seconda del ranking assegnato (tra queste anche Sassari). In linea di massima quindi la Openjobmetis avrà il proprio girone di riferimento e potrà iniziare a “studiare” le avversarie destinate a finire in quel gruppo.

FIBA EUROPE CUP 2018/19

Le squadre già ammesse ai gironi

VARESE (Ita)

Belfius Mons-Hainaut (Bel)

Pinar Karsiyaka (Tur)

s.Oliver Wurzburg (Ger)

Falco Vulcano Szombathely (Ung)

CSM Steaua Bucharest (Rom)

Sempre domani – martedì 31 – la Legabasket diramerà una anticipazione della prossima Serie A. Più precisamente saranno diffusi gli abbinamenti della 1a giornata (7 ottobre) e della 12a, e cioè il controverso turno natalizio che per la prima volta vedrà sei squadre scendere in campo il 25 dicembre, mentre le altre giocheranno nel più consueto giorno di Santo Stefano. Il calendario tricolore sarà poi svelato nel suo complesso a partire dalle ore 12 di mercoledì primo agosto.

VISITE PER IANNUZZI – Sempre nella giornata di martedì, arriverà a Varese Antonio Iannuzzi, il pivot di origini avellinesi acquistato dalla Openjobmetis per affiancare Tyler Cain. Iannuzzi è atteso per una visita lampo nel corso della quale svolgerà una serie di visite mediche, prima di tornare a casa.

RICOLA C’È – Per il secondo anno consecutivo, nel gruppo degli sponsor della Pallacanestro Varese ci sarà Ricola, il noto produttore svizzero di caramelle e tisane che ha è distribuito in Italia in esclusiva dalla Divita srl, società con sede a Gallarate.

DOTTOR TRUST – L’esperienza del trust di tifosi “Il basket siamo noi” è stata per la prima volta oggetto di una tesi di laurea, quella del neodottore Federico Bellotto che ha studiato Economia-Management dello sport alla Liuc di Castellanza. Federico, che ha giocato nelle giovanili e allenato nel vivaio della Pallacanestro Varese, ha approfondito la nascita, la struttura e i meccanismi dell’associazione – oggi presieduta da Umberto Argieri, correlatore della tesi – che possiede il 5% delle quote del club biancorosso. Una esperienza che va nella direzione di quell’azionariato popolare che molti auspicano per permettere ai tifosi di sostenere in via diretta le proprie società, almeno in parte.

SPECIALE MERCATO – L’estate della Pallacanestro Varese