La palestra si allaga, “sfrattato” il campo estivo

Il nubifragio che si è abbattuto sul Varesotto ieri notte, ha allagato anche la palestra delle scuole elementari di Vedano Olona, che si trova in un seminterrato.

(foto di Paolo Biotti)

L’acqua, entrata da due porte laterali, ha scardinato un serramento e ha invaso il locale mandando a mollo attrezzature ed arredi. La palestra, che durante l’estate viene usata come base per il campo estivo, sarà dunque inagibile per qualche giorno per consentire i lavori di svuotamento e pulizia.

«Già da ieri stiamo lavorando per sistemare la palestra – dice l’assessore all’istruzione Marzia Baroffio – E’ stata chiamata un’idrovora e i tecnici stanno lavorando per riportare la situazione alla normalità nel più breve tempo possibile. I ragazzi del campo estivo ieri sono stati ospitati in Aula magna dove hanno visto un film, giocato e fatto… un pic-nic. Ringrazio Elena e i ragazzi di Baobab, che gestiscono il campo estivo, perché sono stati come sempre molto reattivi e attenti».

La palestra tornerà agibile dai primi giorni di settimana prossima.