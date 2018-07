La Parola Rivoluzionaria chiude tra Sacro e Sacro Monte

Ultima occasione per godersi il più straordinario teatro della provincia di Varese, quello che il festival tra Sacro e Sacro Monte allestisce sulla terrazza del Mosè, nel borgo di santa Maria del Monte a Varese.

Giovedì 26, alle 21, sulla Terrazza del Mosè Massimo Popolizio chiude il festival Tra Sacro e Sacro Monte, con “La parola rivoluzionaria”, un excursus sulla poesia, da Michelangelo a Fabrizio De André.

Ormai amico del Festival affacciato sulle terrazze del Sacro Monte, il grande interprete del cinema e del teatro italiano Massimo Popolizio concluderà la kermesse con un vero e proprio viaggio letterario con il pubblico.

Massimo Popolizio in una precedente performance al Sacro Monte

Un viaggio nella parola rivoluzionaria e dirompente della poesia; poesia che diventa fondamentale riscoprire ai nostri giorni e rivivere come parola viva e non legata al passato. Un vero affondo nei versi di grandi poeti: da Michelangelo a Fabrizio De André passando per Eugenio Montale, Alda Merini, Dino Campana, Mario Luzi, Roberto Mussapi ed altri ancora per arrivare fino a Lucio Dalla, per riscoprire in questi grandi autori l’irruenza delle grandi domande dell’uomo sulla vita l’amore e il senso religioso.

Un nome di spicco e un percorso tra i grandi autori, dunque, per l’ultimo appuntamento nel cartellone del festival organizzato dall’associazione Kentro, insieme a Comune di Varese e Camera di Commercio di Varese.

COME RAGGIUNGERE I LUOGHI DEL FESTIVAL

Per raggiungere la vetta del Sacro Monte, in occasione degli spettacoli del giovedì, il Comune di Varese in sinergia con Autolinee varesine, mette a disposizione il servizio di navette e funicolare gratuite. Sono previste tre corse serali speciali che partiranno dalla zona dello stadio/palasport, comodissima per l’ampio numero di parcheggi a disposizione. I pullman partiranno dalla fermata di via Manin, angolo via Valverde (dall’altro lato della strada rispetto al palazzetto) alle 19.30, alle 20.00 e 20.30. Saranno inoltre effettuate le fermate di Sant’Ambrogio (Prealpi), via Sella (bivio Velate), piazzale Montanari, e infine arrivo alla stazione della funicolare. Le partenze della funicolare saranno coordinate con l’arrivo e le partenze dei bus navetta.

Per il ritorno, dalla stazione della funicolare, le navette partiranno alle 22.30, 23.00 e 23.30. Le fermate intermedie saranno a piazzale Montanari, via Sella (bivio Velate), Sant’Ambrogio (Prealpi) e infine arrivo al piazzale dello stadio.

Da piazza Monte Grappa, inoltre, è a disposizione la navetta gratuita offerta da Morandi Tour con partenza alle 19.30, fermata intermedia al piazzale dello Stadio F. Ossola alle 19.35, e rientro al termine dello spettacolo. Prenotazione, entro le 17 del giorno dello spettacolo, e informazioni sono disponibili dalla scheda di ciascuno spettacolo sul sito www.trasacroesacromonte.it oppure direttamente all’Agenzia Morandi Tour, via Dandolo 1, Varese mail: ufficiogruppi@moranditour.it, tel. 0332/287.146.