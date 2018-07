La “pastasciutta antifascista” del 25 luglio, ricordando la famiglia Cervi

È una tradizione ormai di lungo corso: una pastasciutta semplice e conviviale, come quella di 75 anni fa, nel giorno in cui veniva destituito Mussolini, il 25 luglio 1943.

La “pastasciutta antifascista” si tiene anche quest’anno anche al Circolo Quarto Stato e alla Cooperativa della Casa del Popolo di Cardano al Campo. Una serata insieme – “libera e gratuita” – per ricordare i festeggiamenti che promossero Alcide Cervi e i suoi sette figli, con tutta la famiglia, a Gattatico di Reggio Emilia.

«La famiglia Cervi portò nella piazza di Gattatico farina, formaggio e pentoloni per offrire una gigantesca pastasciuttata a tutti, ma proprio tutti. Anche a chi indossava la camicia sbagliata».

La ricetta è quella storica nata un 25 luglio di 75 anni fa, una ricetta resistente e dotata di grande memoria: per ricordare “chi per il bene ha combattuto”, per festeggiare le libertà ottenute e da difendere, per pasteggiare e brindare aprendo il Circolo a tutti coloro che hanno fame e sete così come fu aperto quel cortile di Gattatico

«Quest’anno alla pastasciutta aggiungeremo il cous-cous, sia per un richiamo culturale sia perché alcuni lo preferiscono alla pasta. Costruiamo ponti e non muri. Anche quest’anno la Pastasciuttata sarà occasione per dedicare un pensiero al dramma dei migranti contrapposto all’opportunismo della politica. Come se non fosse prima di tutto una questione “umana”».