La piazzetta di Caldè avrà un nuovo look

Verrà pubblicato a breve il bando per l’assegnazione dei lavori di riqualificazione delle piazza di Caldè. La piccola Portofino del Lago Maggiore, così come viene soprannominata, la prossima estate potrebbe presentarsi a cittadini e turisti con un piazza più bella.

Il progetto è stato approvato in giunta comunale nel mese di febbraio e ora si aspetta di iniziare i lavori: «La piena collaborazione tra amministrazione, progettista e Sovrintendenza ai Beni Culturali ha permesso di trovare la soluzione più idonea, duratura e nello stesso tempo vantaggiosa dal punto di vista finanziario. Nel 1998 era stato fatto uno studio per la realizzazione della nuova piazza per 1 miliardo e 200 mila lire. L’attuale progetto ammonta a 186 mila euro circa a carico dell’amministrazione comunale, abbiamo fatto un muto di 140 mila euro, molto oculato, che ci permette di liberare 55mila euro di risparmi provenienti da mutui scaduti. Questo ci permette di rendere il borgo più bello, anche dal punto di vista turistico. Anni fa abbiamo sistemato il pontile e lo spazio prima dell’ingresso delle ex Fornaci (di proprietà privata), questo è un ulteriore passo avanti», spiega il vicesindaco Luciano Pezza.

Gli interventi della piazza consisteranno in una nuova pavimentazione in sarizzo, la realizzazione di un dislivello per avere meno pendenza, arredi urbani, interventi alla passeggiata sul lungolago, cordoli e marciapiedi.