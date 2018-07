La pioggia porta legni bruciati per le vie di Luvinate

La pioggia torrenziale della scorsa notte ha riportato alla memoria i difficili giorni dell’ottobre scorso. I fiumi di fango e sassi provenienti dal Campo dei Fiori hanno portato per le vie di Luvinate anche tronchi anneriti dall’incendio che tenne in scacco la montagna per molti giorni.

Il materiale si è riversato in paese attraverso via Panera. È stato avvisato il Comune e il Sindaco Alessandro Boriani che ha allertato gli uomini della Protezione Civile. Gli uomini dell’Ufficio Tecnico del Comune e del Parco Campo Fiori si sono messi al lavoro per la verifica dei danni e per la pulizia del Paese.

« È successo quello che temevano – commenta il Sindaco – dopo il grande rogo, il pericolo era il dissesto idrogeologico. La pioggia intensa della notte scorsa ha portato a valle molti detriti legati ancora a quell’incendio. Tanti tronchi inceneriti lungo la valle Barassina e il sentiero 10 del Parco. Fortunatamente Regione Lombardia ci ha ascoltato e ha stanziato i fondi per il dissesto. Ora chiediamo sostegno anche per la messa in sicurezza di quest’area vasta 350 ettari e che insiste sui comuni di Luvinate, Barasso, Varese e Brinzio. I danni ammontano a oltre tre milioni di euro. Fortunatamente la notte scorsa non è capitato nulla di grave, ma la situazione di pericolo va risolta. Intanto in paese si lavora per ripulire tutte le strade dal fango e dai detriti».