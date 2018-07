La quarta edizione di “Piano Festival”

Prende il via venerdì 27 luglio 2018 la quarta edizione del Maccagno Piano Festival and Competition, Masterclass e concorso pianistico organizzato dall’Associazione a stelle e strisce Piano days festival, che vede coinvolti trentadue giovani interpreti provenienti da Usa, Cina e Birmania.

Anche il pubblico sarà coinvolto nella manifestazione, grazie a cinque concerti ospitati all’Auditorium comunale (via Pietro Valsecchi 23) sempre alle ore 21, con ingresso libero.

Sabato 28 luglio si esibirà il pianista Chris Guzman, con musiche di Chopin, Debussy, Faure, Schumann.

Domenica 29 Luglio sarà la volta del Duo pianistico Lomazov-Rackers, che interpreterà musiche di Mozart, Rachmaninoff, Scriabin, Stravinsky.

Martedì 31 luglio concerto del pianista Xiaofeng Wu, con musiche di Brahms, Albeniz, Ravel.

Serata finale mercoledì 1° agosto, ancora Duo pianistico. Vivian Li e Zhe Li presenteranno al pubblico musiche di Mozart, Ravel, Sancan, Scriabin, Chopin e Shostakovich.

La passarella finale è prevista per giovedì 2 agosto 2018, quando sul palco dell’Auditorium

saliranno i vincitori della gara di pianoforte.

«Questo continuo scambio con musicisti provenienti da tutto il mondo», dice il Sindaco Fabio Passera «non va che confermare l’interesse che il nostro paese riesce a suscitare negli artisti che qui riescono a dare il meglio di loro stessi. E’ un grande biglietto da visita per Maccagno e per il Lago Maggiore: unire l’offerta turistica alla cultura e alla fruizione di interpreti tanto capaci, non può che essere di buon auspicio per il futuro anche economico del nostro territorio».