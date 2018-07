La Questura dispone controlli in stazione, quattro denunce

Quaranta persone controllate, quattro denunce e la scoperta di irregolarità in un esercizio commerciale.

È il bilancio del servizio straordinario di presidio del territorio effettuata dalla Polizia di Stato e dalla Polizia Locale giovedì sera (26 luglio).

Il “pattuglione” disposto dalla questura arriva dopo le recenti aggressioni ai danni degli operanti della Polfer e degli agenti del comando di via Ferraris. Seguiranno altri servizi congiunti, a dimostrazione di come le forze dell’ordine continuino a tenere la guardia sempre alta, con particolare attenzione ai punti di ritrovo dei cittadini stranieri.

La zona battuta a tappeto è quella della stazione ferroviaria. La Polizia Locale ha concentrato il proprio intervento sulle attività presenti nell’area. In una di queste sono state riscontrate alcune inadempienze che saranno oggetto di sanzioni come previsto dagli articoli di legge in materia.

La Polizia di Stato ha invece verificato i documenti di quaranta persone, tutte straniere. Quattro di loro sono state segnalate in Procura per ubriachezza molesta. L’operazione è scattata alle 20 e si è conclusa dopo la mezzanotte; cinque le pattuglie utilizzate, quattro delle quali in arrivo da Milano.