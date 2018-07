“La rete ospedaliera va rivista. I sindaci non remino contro”

« Non chiuderemo alcun ospedale ma per ognuno valuteremo la vocazione. Chiediamo ai sindaci di condividere questo percorso ed evitare situazioni che possano creare sconcerto tra i cittadini».

L’assessore al Welfare di Regione Lombardia Giulio Gallera ha incontrato questo pomeriggio i sindaci dei territori varesino e comasco che afferiscono ad Ats Insubria.

Ultima tappa di un tour che lo ha portato in tutte le province lombarde, Gallera ha presentato una situazione difficile: poche risorse economiche, scarse figure mediche specializzate, un sistema ormai non più sostenibile e che ha bisogno di aggiustamenti.

Il tour gli ha permesso di sondare umori e aspettative delle diverse province e le richieste della cittadinanza in vista di una imminente riorganizzazione della rete ospedaliera anche alla luce della piena attuazione della Riforma sanitaria e della presa in carico del paziente cronico: « È il momento di remare tutti insieme. La richiesta che si è levata dai medici dell’Asst Valle Olona evidenzia una situazione ormai al limite. Stiamo parlando della maggiore realtà lombarda per volume di attività: se anche in questi presidi grossi c’è sofferenza, vuol dire che occorre intervenire al più presto».

La richiesta dell’assessore rivolta ai sindaci è stata quella di non alimentare più pretese anacronistiche: l’ospedale sotto casa completo non è più nell’agenda sanitaria nazionale o regionale.

«Noi non vogliamo arrenderci a questa situazione difficile. Stiamo lavorando per ottenere l’autonomia, ora dobbiamo potenziare la presa in carico dei malati cronici che, da soli, drenano il 70% delle risorse regionali. I sindaci ci hanno chiesto coinvolgimento nelle scelte, abbiamo condiviso la necessità di arrivare presto a programmare insieme aspetti sanitari e sociali in modo che l’assistenza sia efficace ed efficiente evitando le criticità. Attiveremo i PRESST che si occupano della presa in carico globale dal sanitario al sociale».

Sul piatto, Gallera ha messo gli investimenti che si stanno attuando in edilizia con l’ospedale unico tra Busto e Gallarate, la prossima delibera di giunta ( 2 agosto) che avvierà l’iter per il passaggio dell’ospedale di Angera sotto l’Asst Sette Laghi dal primo gennaio prossimo, l’aumento dei malati cronici che stanno sottoscrivendo i “PAI”.

Il tour tra le province ha permesso all’assessore di sondare il terreno in vista delle future decisioni : « Dobbiamo studiare per capire la vocazione di ogni ospedale territoriale e sviluppare l’offerta sanitaria in funzione della domanda locale. Questa è la risposta anche per risolvere il problema della carenza di medici dovuta a leggi nazionali che ci impediscono di sforare, anzi, ci impongono ogni anno di risparmiare».

La presa in carico dei pazienti, a regime, dovrebbe rendere più snella ed efficace la cura di questi pazienti ed eliminare l’eccesso di esami e controlli così da alleggerire le liste d’attesa: « Il budget, inoltre, non sarà aziendale ma appartiene a una voce di spesa unica regionale così da permettere a ciascun paziente di andare dove meglio crede».

Il bisogno è elevato: « Ci sono grandi capitoli in cui l’emergenza è maggiore. Questa mattina ho visitato Villa MiraLago dove si affrontano i disturbi alimentari. Ci sono lunghe attese nel campo della neuropsichiatria infantile. Un bisogno pressante e angosciante. I due milioni stanziati per aprire i posti letto al Del Ponte andranno a impoverire altre voci di spesa. Altre soluzioni non ci sono, occorre ponderare bene che sanità e quali servizi vanno erogati».

Da Cuasso al lago, Gallera ha tirato dritto sino a Varese, saltando l’ospedale pubblico: « Ci sono stato due anni fa – spiega l’assessore – conosco bene le problematiche e ho presente il piano di rilancio presentato dal territorio. Questo presidio, però, costa alle casse pubbliche 4 milioni di euro all’anno. Non si può pensare di pesare ulteriormente sulla spesa sanitaria. L’Asst Sette Laghi ha affidato a un tecnico il campito di valutare le possibili opzioni sul campo. Partiremo aprendo a una manifestazione di interesse dei privati per gestire letti di riabilitazione. Siamo pronti a valutare anche un’espansione di questa attività e anche nuove proposte. Vedremo se fare la richiesta o aspettare idee dei privati».