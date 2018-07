Con la Sagra del gnocco fritto si aiuta la Protezione civile

Tre di giorni di buona cucina emiliana nel segno della solidarietà. E’ il programma della Sagra del gnocco fritto (“del” è d’obbligo nel dialetto d’origine, spiegano gli organizzatori) che da venerdì 6 a domenica 8 luglio animerà l’area feste di Bisuschio, in via Bonvicini.

Cucine aperte dal venerdì sera in poi, sia a pranzo (dalle 12 alle 15) che a cena (dalle 19 alle 22 e oltre), con tanti prodotti di qualità a prezzi contenuti: dal maxi hamburgher da 220 gr. alla più tipica salamella, passando ovviamente per l’immancabile gnocco fritto accompagnato dal prosciutto crudo di Parma, coppa, prosciutto cotto alla brace e tomino. Non mancheranno gustosi primi e il gelato con i mirtilli freschi, e per concludere una dolce sorpresa fritta.

I giovani cadetti della Protezione civile assicureranno il servizio ai tavoli, evitando così lunghe attese in piedi davanti al banco gastronomico.

Le serate saranno tutte accompagnate da gruppi musicali dal vivo, fra i quali: Host Rock & The Flame (venerdì sera), Dj Bilux con Giacomo Morandi (sabato sera) e Gli Strasciamudand (domenica sera).

L’iniziativa è organizzata dal Nucleo mobile di pronto intervento (il Corpo volontari di Protezione civile attivo a Varese e in Valceresio) con la partecipazione del Gruppo Alpini, del Gam e delle altre realtà associative più rappresentative di Bisuschio ed è finalizzata a raccogliere fondi per i progetti di formazione e avviamento della gioventù al volontariato in Protezione civile, nonchè per il potenziamento delle attrezzature di intervento in caso di catastrofe o emergenza umanitaria.