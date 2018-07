La sfida tra le nazionali amputati di Italia e Inghilterra fa vincere la solidarietà

Domenica mattina lo stadio Carletto Reguzzoni di Busto Arsizio, campo del Busto81, è stato la cornice della sfida tra la Nazionale Italiana Amputati e quella inglese. La sfida è stata vinta sul campo dagli inglesi ma a vincere è stata la solidarietà.

La partita, infatti, era stata organizzata per ricordare il bustocco Stefano Starvaggi, indimenticato capitano della nazionale scomparso prematuramente per una grave malattia, e l’inglese Tom Jordan ma anche per raccogliere fondi a favore di una borsa di studio per il figlio di Stefano, Leonardo.

La partita è stata organizzata da Cip, Fispes, Csi e Busto 81, in collaborazione con l’amministrazione comunale che era presente con una delegazine di assessori e consiglieri.