La stagione della Openjobmetis partirà il 19 agosto. Tutte le date del precampionato

Segnatevi la data: il 19 agosto coach Attilio Caja e la sua squadra si presenteranno ai tifosi all’Enerxenia Arena per la prima uscita ufficiale della stagione 2018-2019.

Mancano quindi poco più di tre settimane all’inizio della nuova annata della Openjobmetis, con l’abbraccio tra la squadra e i tifosi come prima data da segnare sul calendario. Debutto ufficiale sabato 1 settembre alle 20.30 a Castelletto Ticino contro Biella.

Seguiranno poi tante amichevoli tra tornei, test e allenamenti congiunti, anche per scoprire le avversarie della prossima Serie A.

Ma ecco nel dettaglio quali saranno gli impegni già a calendario, salvo possibili variazioni in corso d’opera.

Tra venerdì 17 e sabato 18 agosto i giocatori di coach Attilio Caja arriveranno a Varese e svolgeranno le visite mediche di rito. Poi nel tardo pomeriggio di domenica 19 agosto i biancorossi saranno all’Enerxenia Arena per incontrare i tifosi nel classico abbraccio collettivo di inizio anno che darà il via alla stagione. Lunedì 20 agosto inizieranno quindi gli allenamenti. La squadra non andrà in ritiro: durante la preseason i ragazzi lavoreranno sul parquet del palasport di Masnago.

Il debutto ufficiale avverrà sabato 1 settembre alle 20.30 a Castelletto Ticino contro la Pallacanestro Biella. Il giorno seguente, domenica 2 settembre, Varese affronterà una tra Olimpia Milano e Junior Casale Monferrato.

Mercoledì 5 settembre Ferrero e compagni saranno impegnati a Masnago, all’Enerxenia Arena, per un allenamento congiunto con Tortona. Il weekend dell’8 e 9 settembre sarà invece il turno del tradizionale Trofeo Lombardia, giunto quest’anno alla decima edizione, che si disputerà a Desio (Varese, Cremona, Cantù e Trento le partecipanti). Sabato alle 19 Varese incontrerà Trento. In caso di vittoria i biancorossi giocheranno la finale domenica alle 20; in caso di sconfitta invece alle 16 ci sarà la finale per il terzo e quarto posto.

Mercoledì 12 settembre la Openjobmetis sarà impegnata a Pavia per il Memorial Aldo Di Bella contro Torino mentre nel weekend del 15 e 16 settembre la squadra sarà a Parma per un torneo con Tortona, Verona e Ravenna. Mercoledì 19 settembre, i biancorossi svolgeranno un nuovo allenamento congiunto all’Enerxenia Arena con gli Svizzeri del Sam Massagno.

La squadra di coach Attilio Caja affronterà quindi il Trofeo Roberto Ferrari in programma a Brescia venerdì 21 e sabato 22 settembre. Insieme a Varese ci saranno Brescia, Pesaro e Zielona Gora. Venerdì alle 18 Varese giocherà contro i polacchi. Sabato finale terzo/quarto posto alle 18 e finale primo/secondo posto alle 20.45.

Il precampionato dei biancorossi mercoledì 26 settembre passerà nuovamente da Masnago: Varese giocherà in amichevole contro Legnano Basket. Venerdì 28 e sabato 29 settembre la Openjobmetis sarà quindi impegnata nel Torneo di Udine (Varese, Udine, Pistoia e Virtus Bologna le partecipanti) che chiuderà il precampionato.

La prima partita ufficiale di Lega Basket Serie A si giocherà domenica 7 ottobre mentre il debutto in FIBA Europe Cup è in programma mercoledì 17 ottobre.