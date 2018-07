La Tullio De Piscopo & Friends in concerto a Villa Cagnola

Uno straordinario concerto quello che andrà in scena venerdì 20 luglio, alle 21, nella cornice di Villa Cagnola, a Gazzada Schianno. Protagonista sarà infatti la “Tullio De Piscopo & Friends” per una serata dal titolo “Drum Fire” e parte della rassegna “Musica in Villa”.

L’artista napoletano si esibirà sul palco accanto agli amici di una vita: Fabrizio Bernasconi (pianoforte), Luigi Di Nunzio (sax), Cesare Pizzelli (contrabbasso), Gianluca Silvestri (chitarra) e Peppe Burrafato (percussioni) e porterà in scena i suoi maggiori successi e non solo.

Quella di De Piscopo è una carriera entusiasmante. Dalle serate in un night-club della periferia di Napoli all’età di tredici anni, successivamente si trasferì a Torino per spostarsi poi a Milano. Da questo momento la sua carriera fu contraddistinta da innumerevoli collaborazioni con i più grandi musicisti jazz del mondo, ma anche con molti artisti italiani tra cui: Al Bano Carrisi, Adriano Celentano, Franco Battiato, Fabrizio De Andrè, Enzo Jannacci e altri ancora. La batteria di De Piscopo si può sentire anche negli album Vai mo’, Bella ‘mbriana, Sciò, Common Ground, Acqua e Viento, Assaje, Ricomincio da 30, Anema e core, di Pino Daniele. Secondo quanto ha detto Tullio De Piscopo il legame tra i due artisti è sempre stato molto forte, la fine della loro collaborazione addolorò molto il batterista, ma la scomparsa di Pino Daniele nel 2015 gli lasciò «una ferita che non potrà mai rimarginarsi».

Una serata in cui l’azienda De Molli Giancarlo Industrie Spa, nata nel 1948, festeggerà 70 anni di attività. Per celebrare l’occasione dopo l’esibizione si festeggerà con uno spettacolo pirotecnico e un aperitivo.

Ingresso e 15 · Ridotti e 10. Segreteria organizzativa tel. 0332 875120 · 0332 461304 – info@prolocogazzadaschianno.it . Gli organizzatori assicurano l’esecuzione dei concerti anche in caso di maltempo.