“La Varese di Galimberti? No ai volontari anziani, sì ai richiedenti asilo”

Sul caso dei richiedenti asilo impegnati nei lavori di imbiancatura delle scuole di Varese interviene anche Stefano Angei, Coordinatore cittadino del Movimento Giovani Padani di Varese, diffondendo una dichiarazione che vi proponiamo integralmente

Ci piacerebbe vedere lo stesso impegno e lo stesso entusiasmo, che l’assessore Molinari e il centrosinistra varesino mostrano per le iniziative che hanno per protagonisti i migranti, anche nei confronti dei disoccupati italiani e dei nostri giovani. Naturalmente è positivo trovare il modo di impiegare i richiedenti asilo in attività di pubblico interesse, anziché lasciarli sul territorio comunale a far niente.

Tuttavia proprio in questa iniziativa emerge in tutta la sua evidenza la grande ipocrisia che circonda il fenomeno migratorio. Per i richiedenti asilo (che bisognerà poi vedere se avranno o meno, alla fine dell’iter, lo status effettivo di profugo) bisogna “inventarsi” dei lavori, che potrebbero essere benissimo svolti dai nostri disoccupati, che avrebbero la possibilità, mentre sono alla ricerca di un lavoro.

Sarebbe un principio simile a quello che fino a due anni fa vedeva in prima linea, per occupazioni socialmente utili, i Volontari anziani, che la Giunta Galimberti ha deciso di eliminare. In questa scelta dell’Amministrazione comunale di centrosinistra emerge chiaramente la visione di Città di cui sono portatori quelli del Pd: no ai Volontari anziani, sì ai richiedenti asilo. Noi non ci stiamo.