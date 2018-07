La Varesina riparte, in attesa del ripescaggio

In attesa che vengano ufficializzati i ripescaggi in Serie D – e potrebbe non essere un passo veloce – la Varesina è pronta a ripartire.

Appuntamento per il pomeriggio di sabato 28 luglio, quando le Fenici si ritroveranno al centro sportivo di Venegono Superiore per il raduno e il primo allenamento stagionale.

Molte le conferme in rosa per mister Marco Spilli, qualche innesto importante e un paio di colpi pronti in canna in caso di Serie D.

A completare la rosa tanti giovani provenienti dal florido settore giovanile rossoblu. Spilli visionerà i giovani calciatori nel precapionato e darà loro l’opportunità di dimostrare il proprio valore.

QUESTA LA ROSA: