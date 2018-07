La vegetazione “si riprende” la pista ciclabile

Alcuni tratti della ciclabile sono di competenza dei comuni e quindi, almeno in teoria, spetterebbe a loro liberala dalle erbacce. Ma si sa, soldi non ce ne sono e quindi ogni anno puntualmente si ripropone il problema: la vegetazione si “riprende” quel che l’uomo le ha tolto. E così è tutto un “fioccare” di foto che dimostrano l’abbandono e l’incuria.

Nulla che impedisca il passaggio a piedi o in bicicletta ma ci sono punti in cui lo spazio è davvero minimo.

Il buon esempio l’ha dato nei giorni scorsi il Comune di Galliate Lombardo: vicesindaco e consiglieri comunali si sono rimboccati le maniche e hanno tolto l’erba dalle panchine sul tratto di ciclabile di loro competenza. Basta poco, quindi. E se tutte le amministrazioni comunali facessero così?

