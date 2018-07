Laboratorio d’arte rupestre sull’Isolino Virginia

Arte rupestre tutta da sperimentare domenica pomeriggio all’Isolino Virginia che propone un nuovo laboratorio per bambini e famiglie ispirato alle pitture degli uomini primitivi.

L’appuntamento è per le ore 15 di domenica 22 luglio al pontile di Biandronno. Da qui il trasporto in battello sino all’isolino dove avrà luogo l’attività proposta dai curatori del museo ai bambini, invitati a creare e colorare ciascuno il proprio disegno come facevano gli antichi abitanti dell’Isola. I piccoli si impegneranno nella preparazione dei colori prima di sperimentare le diverse tecniche di pittura utilizzate dai primi abitanti del lago. Ogni partecipante potrà scegliere il proprio sasso da portare sull’isola per realizzare su quella pietra un disegno ispirato alle pitture rupestri.

A seguire, a partire dalle ore 17, grandi e piccini potranno partecipare alla visita guidata nell’area archeologica dell’isolino, divenuta patrimonio dell’Unesco.

Il costo del laboratorio è di 6 euro a bambino; 5 euro la visita guidata.

Per informazioni e prenotazioni scrivere a info@isolinivirginia.it