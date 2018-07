Ladri di biciclette, lasciano a piedi i profughi

Non si sono fatti scrupoli di rubare pezzi di bicicletta nel cortile della casa parrocchiale ed hanno finito per lasciare a piedi i profughi ospitati dalla Comunità pastorale “Crocifisso Risorto”.

E’ il furto messo a segno negli ultimi giorni in piazza Libertà. I ladri hanno agito in pieno giorno incuranti del viavai di persone dirette alla segreteria parrocchiale, in chiesa e negli studi di Radiorizzonti, la radio comunitaria.

Hanno preso un telaio con la ruota posteriore e una ruota anteriore da un altro mezzo. Il risultato sono stati tristi “resti” di biciclette rimasti legati con i lucchetti e i profughi saronnesi rimasti senza mezzo di trasporto. E’ probabile che ad agire siano state più persone visto che per poter recuperare i “componenti” senza essere scoperto il ladro ha avuto bisogno di un complice che facesse il palo.