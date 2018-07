Latin Expo: “Estranei a quando accaduto”

In merito all’articolo apparso sulla Vostra testata, relativo all’arresto di un frequentatore della manifestazione, al ritiro di patenti, alla presenza di presunti lavoratori non i regola ed altri fatti citati, la Direzione di LatinFiexpo, che ritiene i controlli necessari per la sicurezza e il buon svolgimento dell’evento, dichiara di ritenersi estraneo rispetto a quanto accaduto e pubblicato.

In merito alla presenza di lavoratori non in regola sono tuttora in corso accertamenti e non sono stati emessi provvedimenti ufficiali. In relazione all’arresto di un avventore, nonché tutto ciò che avviene negli spazi adiacenti alla manifestazione, l’Organizzazione non può essere ritenuta responsabile e sostiene con convinzione ogni sorta di controllo volto al mantenimento dell’ordine di una manifestazione che, anche in questa edizione, sta ottenendo un grandissimo successo.

L’obiettivo prioritario dell’Organizzazione è di rendere Latinfiexpo un luogo di incontro e di divertimento, ma anche di diffusione di un patrimonio culturale legato all’America Latina rivolto ai giovani, alle famiglie e ai bambini.