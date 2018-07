Latinfiexpo da record: “Abbiamo già superato le 120.000 presenze”

120.000 persone sono già passate da Malpensafiere per ballare, mangiare e divertirsi. L’edizione 2018 del Latinfiexpo sta infatti sbriciolando ogni record di presenze, richiamando migliaia di appassionati nel polo fieristico di Busto Arsizio.

“La manifestazione esce ormai dai confini territoriali per configurasi come un vero e proprio appuntamento di respiro nazionale e non solo -spiegano gli organizzatori-. Per questa edizione infatti sono ad oggi circa 120.000 i visitatori che ne attestano il trend positivo ottenendo un incremento del 20% rispetto all’edizione 2017“.

Latinfiexpo si conferma quindi come uno degli eventi più importanti nell’ambito Latinoamericano: uno spazio dedicato alla cultura, al divertimento, alla gastronomia e, grazie alle presenze dei Consolati che supportano la manifestazione, una vetrina per rafforzare i contatti commerciali nazionali e internazionali.

