Laveno chiama la Romania per accogliere i bimbi disagiati

«E’ con grande felicità che annunciamo l’arrivo il 1° di Luglio scorso dei 32 bambini che saranno accolti in famiglie italiane sino al 7 settembre secondo il progetto della nostra Associazione “COPII EDUCAREA PENTRU VIATA – BAMBINI EDUCARE ALLA VITA” cofinanziato dal contributo dell’ 8 x mille della Chiesa Valdese» a parlare è Giancarlo De Bernardi, presidente Famiglie Amiche Unite per la Solidarietà – F.A.U.S onlus – Laveno Mombello che ha promosso il progetto che rientra nelle azioni concrete rivolte alla prevenzione e all’intervento sul disagio minorile e giovanile rumeno, in particolare a favore di bambini e di ragazzi istituzionalizzati in strutture coordinate e gestite dalla Directia Generala De Asistenta Sociala Si Protectia Copilului Maramures (RO). In particolare, l’iniziativa, in linea con il protocollo di intesa stipulato, si propone di:

 Migliorare la qualità di vita dei bambini/giovani che si trovano in difficoltà, (beneficiari del sistema di Tutela Minori o della Comunità) attraverso interventi socio-psico-educativi in loco e con professionisti individuati dalla Directia;

 Garantire la possibilità di trascorrere le vacanze scolastiche intersemestrali in Italiaad un gruppo di minori;

 Offrire l’opportunità – continuativa negli anni – di sperimentare un contesto famigliare adeguato, affettivo ed educativo, per favorire la crescita più armonica di questi minori.