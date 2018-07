I lavoratori del Casinò di Campione d’Italia ricevuti in Consiglio regionale

Una delegazione delle rappresentanze sindacali dei lavoratori del Casinò di Campione d’Italia è stata ricevuta questa mattina in Consiglio regionale accolta dal Presidente Alessandro Fermi, che ha incontrato anche all’esterno i lavoratori riuniti in presidio all’ingresso di Palazzo Pirelli.

“Riaprire subito il Casinò di Campione d’Italia – ha detto il presidente Fermi alla stampa -. Piena solidarietà ai lavoratori e ai cittadini di Campione. I Ministeri competenti devono intervenire in fretta, subito, per trovare una soluzione che consenta al Casinò di riaprire, anche in deroga alle normative vigenti e nelle modalità di esercizio provvisorio. C’è di mezzo il futuro di quasi 500 famiglie e di una intera comunità. Come istituzione regionale oggi stesso solleciteremo il Ministero dell’Interno e il Ministero delle Finanze perché prendano i necessari provvedimenti, consapevoli che più si allungano i tempi, più l’utenza inevitabilmente si indirizzerà stabilmente su altre strutture da gioco a danno di Campione”.

È quanto ha sottolineato il Presidente Fermi aprendo i lavori dell’Aula all’inizio della seduta dedicata all’assestamento di bilancio. La delegazione sindacale del Casinò di Campione è stata quindi ricevuta nella sala dei capigruppo dove lo stesso Presidente Fermi e il Presidente della Commissione Attività produttive Gianmarco Senna hanno approfondito la situazione e concordato alcune azioni di sensibilizzazione comuni nei confronti dei Ministeri competenti.

“Una chiusura prolungata dell’unica fonte di reddito per l’intera comunità campionesse rappresenterebbe un colpo durissimo per l’economia locale e per centinaia di famiglie, va assolutamente evitata e scongiurata –ha aggiunto il Presidente Alessandro Fermi-. Per tanti anni il Casinò è stata una risorsa importante che ha consentito con i suoi introiti di realizzare e valorizzare i servizi e le infrastrutture del territorio e oggi è dovere prioritario delle istituzioni preposte assicurare da subito a questa comunità almeno il mantenimento dei servizi minimi precedentemente garantiti”.