Lavori alla fogna, cinque giorni di cantiere in viale Milano

Deviazione stradale a Gallarate, per un cantiere su Viale Milano

Il cantiere (all’altezza civico n. 24, sulla corsia da Gallarate verso Busto) richiederà, dal 16 al 21 luglio, la chiusura per l’intera giornata, notte compresa.

Sono state previste le seguenti modifiche viabilistiche: 1° Sbarramento all’incrocio tra Viale Milano e Via Torino direzione Busto A. – 2° Sbarramento all’incrocio tra V.le Milano e Via De Magri

L’accesso sarà consentito ai residenti ed a coloro che si dovranno recare presso le attività lavorative presenti in loco.

Dal Comune si fa presente che si è attesa la chiusura delle scuole per arrecare meno disturbo possibile agli utenti, che sul posto sarà presente segnaletica di deviazione su percorso alternativo e che le fermate delle linee di trasporto pubblico nel tratto chiuso saranno soppresse.

La mappa della deviazione: