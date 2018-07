Lavori in corso in A8, doppia chiusura a Gazzada-Buguggiate

Autostrade per l’italia comunica che sulla A8 Milano-Varese, per lavori di manutenzione, saranno effettuate le seguenti chiusure:

-sarà chiusa l’entrata dello svincolo di Buguggiate, verso Varese, dalle ore 22:00 di martedì 10 luglio alle ore 05:00 di mercoledì 11;

-sarà chiusa l’entrata dello svincolo di Gazzada, per chi proviene dalla A60 ed è diretto verso Milano, dalle ore 22:00 di martedì 10 alle ore 05:00 di mercoledì 11 luglio.

In alternativa si consigliano i seguenti percorsi alternativi:

verso Varese, si consiglia di immettersi sulla A60, Tangenziale di Varese, uscire a Morazzone, convertire il senso di marcia sulla rotatoria della SP57 e rientrare sulla A8 dallo svincolo di Lago di Varese Gazzada.

verso Milano, si consiglia di proseguire lungo la SP1, convertire il senso di marcia alla rotatoria di Capolago e rientrare sulla A8 dallo svincolo di Buguggiate.