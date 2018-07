Lavori in corso alla voragine di piazzale Kennedy

Ormai la si chiama così: “la voragine di piazzale Kennedy” o la “voragine del Vellone” dal nome del torrente interrato che passa nel punto in cui il marciapiede è imploso nella giornata di sabato scorso, dopo una notte di forti temporali.

Un buco di quattro metri di lunghezza per quasi 4 metri di profondità. dove passa il tunnel che, circa 100 anni fa, è stato “intubato il Vellone”.

Dopo la messa in sicurezza provvisoria di sabato, i primi lavori si sono concentrati su una messa in sicurezza più stabile e una prima pulizia del buco. I lavori di ripristino però, saranno molto più lunghi: è allo studio infatti una riparazione che rimetta in stabilità gli spazi.

Nel frattempo, carreggiata ridotta e spazi blu “sospesi” davanti alle transenne, per consentire la viabilità.