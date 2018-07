Lavori in corso in via Manzoni: fra poco riapre lo spazio che fu CVG

Lavori in corso in quello che è stato lo spazio commerciale prima di Spizzico e poi della catena cinese CVG in via Manzoni: nei grandi spazi lasciati vuoti da qualche mese stanno lavorando agli arredi di un nuovo negozio dal respiro internazionale.

Si tratta di dm drogerie, una catena di drugstore leader in Europa specializzata in prodotti per la cura della persona e della casa, nata nel 1973 in Germania e diffusa soprattutto in Germania, Austria e nei paesi dell’est.

In Italia la società ha appena fatto ingresso, nel 2017: la prima inaugurazione nazionale, il 30 novembre scorso, è stata a Milano, nell’avveniristico CityLife Shopping District.