Lavori finiti, il parcheggio di via Einaudi diventa “intelligente”

Nuova cassa, nuovi varchi, nuova vernice. E’ tutto nuovo il parcheggio di via Einaudi, una delle aree di sosta più comode per chi deve andare in centro, che mercoledì 25 luglio è stata ufficialmente inaugurata dopo alcune settimane di interventi di manutenzione straordinaria.

Ora i clienti hanno la possibilità di usufruire di una nuova cassa automatica di ultima generazione che consente il pagamento anche tramite carte di credito e bancomat (rispetto a cui sono infase di attivazione i relativi protocolli d’intesa), con schermo touch screen e con una moderna tecnologia di lettura biglietti e abbonamenti contactless.

Dal punto di vista infrastrutturale, è stata effettuata una rivisitazione complessiva dell’area –che ha una capienza di 110 posti utilizzati prevalentemente con formule d’abbonamento ma fruibili anche a rotazione– con il rifacimento delle platee di ingresso ed uscita, la verniciatura dei new jersey che perimetrano l’area in sintonia con le abitazioni circostanti, per un risultato gradevolmente estetico, la predisposizione di una rampa d’accesso alla cassa automatica finalizzata all’agevolazione dell’utilizzo daparte dei portatori di disabilità, e il rifacimento della segnaletica orizzontale e verticale. Complessivamente sono stati spesi 50.000 euro per le nuove attrezzature e 10.000 per le opere edili.

«In 9 mesi il nostro gruppo si è impegnato attivamente nella sistemazione dei parcheggi della città» dice l’amministratore unico di Agesp, Gianfranco Carraro, ricordando come «poco tempo fa abbiamo concluso gli ammodernamenti dei parcheggi Ferrucci e Monti nell’area della stazione Nord». In questo senso per Carraro «il futuro dei parcheggi in città sarà ancora ricco di cambiamenti, a partire da una specifica app che stiamo per lanciare».