Lavori in via Matteotti, cambia di nuovo la viabilità

L’Amministrazione comunale di Vedano Olona comunica che da domani, giovedì 26 luglio, ci sarà una nuova modifica della viabilità in centro per consentire la prosecuzione dei lavori di rifacimento delle condutture del gas in via Matteotti, piazza San Maurizio e via dei Martiri.

Dalle 7 di giovedì 26 luglio alle 19 di venerdì 3 agosto (e comunque fino al termine della quarta fase dei lavori), saranno in vigore i seguenti provvedimenti:

Via Matteotti – dall’intersezione con via Cavour (altezza Banca Popolare di Sondrio) all’intersezione con vicolo Sirtori:

1) Divieto di transito dall’intersezione eccetto pedoni e velocipedi che dovranno

comunque circolare a passo d’uomo;

2) Via Cavour: senso unico di marcia con direzione consentita dalla Banca Sondrio

verso Via Mazzini. E’ fatto obbligo a tutti i veicoli di circolare a passo d’uomo.

Si confermano:

– il divieto di sosta e di fermata in via Matteotti ambo i lati compresi gli stalli di sosta prospicienti l’ufficio postale– P.zza San Maurizio nell’area identificata con l’area di carico e scarico;

– il senso unico di marcia in Via Dei Martiri dall’intersezione Via Papa Innocenzo all’intersezione Via Roma con direzione consentita verso Via Roma;- il divieto di sosta con obbligo di rimozione forzata ambo i lati in Via Dei Martiri nel tratto di strada da Via Papa Innocenzo a Via Roma e da Via Roma a Via S. Pellico;

– Gli stalli di sosta adiacenti la Chiesa Parrocchiali S. Maurizio saranno con sosta a tempo regolamentata di 60 minuti;

– La ZTL in Via Dei Martiri con doppio senso di marcia e veicoli a passo d’uomo dall’intersezione Via Roma a Via Matteotti – Via Sirtori eccetto residenti in detto tratto di strada veicoli in uso a disabili-fornitori –portavalori- personale medico-veicoli di pubblica utilità-mezzi di soccorso e di polizia- autorizzati – velocipedi

– in vicolo Quadronna l’istituzione di zona a disco con tempo massimo consentito di 60 minuti su numero 5 stalli di sosta appositamente individuati con segnaletica verticale.

Divieto di sosta con rimozione forzata nei sette stalli di sosta dell’area di parcheggio di Vicolo Sirtori (retro posta) adiacente al civico n. 08. Tale area sarà considerata deposito temporaneo della ditta.

E’ concessa autorizzazione in deroga al limite di sosta esistente nelle aree di parcheggio di P.zza S. Rocco – P.zza Trento e Trieste ai veicoli dei residenti in Via Matteotti nel tratto interessato ai lavori.

A tal fine gli interessati dovranno munirsi di apposito pass che dovrà essere esposto.

E’ fatto obbligo alla ditta di mantenere sempre efficiente la segnaletica stradale, posizionare lampade ove necessario e coprire la segnaletica incompatibile e/o contraria alle disposizioni della presente ordinanza. Che è resa nota al pubblico mediante la pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale.