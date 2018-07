Attenzione ai ladri 2.0. E’ questo l’appello è lanciato dalla Regione e dall’Associazione degli Amministratori di Condominio (Anaci) che hanno anche evidenziato come, con l’avvicinarsi del periodo le persone lasciano proprie case per recarsi in vacanza, il fenomeno dei furti nelle abitazioni diventa di stretta attualità, ancora più del solito.

Ed ecco che allora Leonardo Caruso, vice presidente nazionale di Anaci e presidente milanese dell’Associazione ha illustrato all’assessore regionale alla sicurezza De Corato una serie di accortezze considerate spesso scontate ma che, se ben applicate, possono diventare un deterrente contro i furti in appartamento.

Inevitabile che il primo riferimento vada ai social media “quindi – ha sottolineato il presidente Caruso- il consiglio è quello di evitare di pubblicare notizie o informazioni che diano la possibilità di monitorare spostamenti o pernottamenti lontani da casa. Così come non ostentare immagini di oggetti preziosi o di valore che per il ‘ladro 2.0’ diventano indicatori importanti di un bottino appetibile presente in un’abitazione».

Ecco dunque le 7 regole per evitare i furti in casa d’estate

1) Evitare di pubblicare notizie di spostamenti sui social media

2) Non diffondere immagini sui social di oggetti preziosi

3) Non fare accumulare la posta nella cassetta delle lettere

4) Dire agli addetti alle pulizie di non arrotolare lo zerbino

5) Chiudere sempre i cancelli di accesso dalla strada

6) Lasciare accesa luce, radio o tv in caso di spostamenti brevi

7) Nel dubbio chiamare sempre le Forze dell’ordine

Il consiglio più importante è sempre e soprattutto uno: «Se avete qualsiasi dubbio chiamate sempre polizia o carabinieri. Meglio una telefonata in piu’ che il rimorso di non aver allertato le forze dell’ordine»