Le carrozzine elettriche “scaldano” i motori

Tutto pronto per la gara di carrozzine elettriche che si terrà oggi, domenica 8 luglio, a Induno Olona, sulla pista go kart dei fratelli Zanotti, in via Vela 6. La Wheelchairgp si terrà dalle 16 alle 18.

Sulla griglia di partenza del kartodromo “Pista Verde”, si schiereranno carrozzine elettriche con piloti provenienti da diverse città del nord Italia ma la partecipazione è libera e quindi chiunque fosse interessato anche solo a provare può contattare l’organizzazione comunicando la presenza.