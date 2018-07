Le meraviglie del Sacro Monte su Rai Uno

Le cappelle, il Santuario, la terrazza del Mosè, la Via Sacra, gli spettacoli di “Tra sacro e Sacro Monte”. Tutte cose “normali” per i varesini e i varesotti, per natura appassionati e amanti del proprio Sacro Monte. Per due giorni Varese e la sua montagna sacra entrerano nelle case di tutti gli italiani, grazie a due trasmissioni in onda su Rai Uno e su Sky Arte.

Sabato 28 luglio il seguitissimo appuntamento sul primo canale della televisione nazionale grazie a “A sua immagine” con Lorena Bianchetti che ha presentato e mostrato le bellezze del Borgo di Santa Maria del Monte con l’ausilio dei commenti della critica d’arte Monica Braga e delle riflessioni dell’arciprete del Santuario, Monsignor Erminio Villa.

Nella puntata la storia e il significato spirituale del Viale delle Cappelle, i ricordi della visita di Papa Giovanni Paolo II nel 1984 e l’importanza del legame di Paolo VI e Monsignor Pasquale Macchi con questi luoghi, la Cripta e il Santuario di Santa Maria del Monte con specifico approfondimento anche sul simulacro ligneo della Madonna e interviste a chi rende vivo e vissuto il Sacro Monte, dal regista di “Tra sacro e Sacro Monte” Andrea Chiodi al restauratore Pietro Lotti.

Lunedì 30 luglio su Sky Arte alle 21.15 invece, il sacro Monte di Varese sarà all’interno del programma “Sei in un Paese Meraviglioso”, dedicato ai capolavori artistici e naturali d’Italia.

Durante le riprese, svolte da Sky Arte nel mese di maggio a Varese e nella sua provincia, molte di esse si sono concentrate sul Sacro Monte. Nella puntata di lunedì prossimo Dario Vergassola, accompagnato dallo storico dell’arte Paolo Cova, racconterà questo luogo sito UNESCO dal 2003.

Ripercorreranno il Viale delle Cappelle, scoprendone curiosità e suggestioni, gireranno per le piccole vie del Borgo di Santa Maria del Monte e approderanno infine negli interni del Santuario, della sua Cripta e delle sale del Museo Baroffio.