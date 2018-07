Le nuove regole della Ztl del centro di Legnano

E’ stata attivata dal 25 luglio la nuova disciplina della Zona a Traffico Limitato di Legnano. Sul sito internet del Comune, nell’area “Servizi on line – Multe on line” sono disponibili le informazioni relative a varchi, autorizzazioni, parcheggi, punti e orari per il carico e scarico, modifiche alla circolazione stradale.

E’ anche scaricabile il modulo per ottenere il permesso di accedere con veicoli, che può essere chiesto pure tramite fax (0331.488626), e-mail (pl.mobilitatraffico@legnano.org) e, di persona, all’Ufficio Protocollo del Comune. E’ previsto un periodo di 45 giorni, sempre a partire dal 25 luglio, per gestire e concludere le pratiche relative alle autorizzazioni.

Nello stesso arco di tempo, nel rispetto delle raccomandazione ministeriali in materia, vigerà il pre-esercizio del presidio con telecamere sul varco di via XXV Aprile, con contestazione delle violazioni in presenza della Polizia Locale.