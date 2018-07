Le opere di Norberto Anelli in mostra all’imbarcadero

Norberto Anelli ha inaugurato la sua mostra personale presso l’imbarcadero di Luino. All’apertura ha presenziato l’assessore Pier Marcello Castelli che così commenta ‘un artista di grande spessore in particolare per le sue nature morte.Una piacevole scoperta nel trovare un pittore di Brusimpiano cosi’ capace che merita di esporre anche in ben altri spazi’.

Norberto Anelli e’un artista di estrazione autodidatta che dipinge ciò che lo ispira. Anelli ama raccontare la natura tra luci e riflessi, passando per paesaggi ritratti e nature morte. Le tele dei suoi dipinti creano suggestioni, grazie ai colori della sua tavolozza, animando oggetti di uso quotidiano come bottiglie di vetro dalla trasparenza impalpabile.c Nel corso degli anni ha partecipato a numerose collettive e personali ricevendo notevoli apprezzamenti da parte di pubblico e critica.