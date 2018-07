Dopo le piogge, si mette in sicurezza la val da Runch

Sono partiti i lavori in val da Runch lungo l’alveo che si è ingrossato con le violente piogge della scorsa settimana.

Volontari, tecnici del Comune e della Protezione civile hanno lavorato per liberare il corso dai detriti trasportati a valle: sassi, arbusti, rami di varie grandezze. La violenza delle piogge aveva provocato svariati danni nel piccolo comune riversando per le vie di Luvinate detriti e fango e interrompendo in due punti il sentiero 10 che non è ancora percorribile con le auto. Tre abitazioni, quindi, rimangono raggiungibili solo a piedi. I tempi di ripristino del sentiero 10 sono ancora incerti.

Il lavoro serve a ripulire l’area dopo sia appronteranno le opere per la messa in sicurezza di tutta l’area, interventi già finanziati da Regione Lombardia con 600.000 euro.