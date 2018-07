Le riflessioni riflesse di Paolo Masi nella chiesa di Sant’Antonio

La chiesa di Sant’Antonio, in centro a Gallarate, ospita per tre weekend (fino al 14-15 luglio) l’opera di Paolo Masi “Riflessioni riflesse”.

L’allestimento della chiesa – già usata come spazio espositivo per altre mostre e installazioni – sia accompagna alla mostra di Masi in corso al museo Maga, mentre a pochi passi dall’edificio sacro si trova l’allestimento “aereo” di via Mercanti.

Nel video il manager del Duc Paolo Martinelli e Vittoria Broggini del Maga illustrano l’opera, in cui colori e materiali moderni dialogano con gli affreschi e l’architettura barocca dell’oratorio settecentesco.

L’opera è visibile sabato (7 e 14 luglio) dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 19 e domenica (8 e 15 luglio) dalle 10 alle 12.