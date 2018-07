L’eclissi di Luna si guarda in bicicletta

Quella del 27 luglio 2018 sarà ricordata come l’eclissi di Luna più lunga di questo secolo con quasi 4 ore di buio. Un evento da non perdere e da osservare in un luogo suggestivo come la cima del Mottarone. Il ritrovo è alle ore 17 al nuovo bike rent in vetta, dove sarà possibile noleggiare mountain bike e e-bike per un’escursione guidata lungo i sentieri che costeggiano la montagna dei sette laghi.

Il programma continuerà con la tipica cucina del Rifugio Genziana alle ore 19.30, per un aperitivo o una grigliata, insieme a tanta buona musica. Alle 21 tutti con il naso all’insù per guardare la luna che si colorerà di rosso grazie alla vicinanza di

Marte, fino a vederla scomparire. L’oscuramento totale durerà fino alle 23:13, con il picco massimo alle 22:22.

Tariffe: Noleggio MTB a partire da 15 euro, prenotazioni: tel 0323 925514 (dalle ore 9.30 alle 17.30, chiuso il martedì) Aperitivo 8 euro. Grigliata: per chi noleggia la mountain bike, verrà riservato uno sconto del 20%. Prenotazioni: tel 0323 925090 (dalle ore 10.00 alle ore 16.00, chiuso il martedì).