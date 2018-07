L’eclissi totale di luna ha rapito gli occhi di migliaia di persone

È stata una serata particolare quella di venerdì 27 luglio. In tantissimi si sono messi col naso all’insù a guardare, o cercare di vedere, la luna nella sua eclissi totale.

Galleria fotografica L'eclissi di luna dei lettori 4 di 79

Macchine fotografiche posizionate ovunque, lunghe code per arrivare nei punti di osservazione più ambiti (al Sacro Monte di Varese in parecchi hanno dovuto munirsi di santa pazienza per riuscire nell’impresa), da Somma Lombardo a Lavena Ponte Tresa, da Comerio a Induno Olona, da Luino a Uboldo per ammirare la luna rossa e Marte, in opposizione e ben visibile a occhio nudo come un astro di colore arancione-rosso.

«L’eclisse totale della luna è un fenomeno di per sè non particolarmente raro ma sempre affascinante. Il tutto avviene quando Sole, Terra e Luna risultano perfettamente allineate in quest’ordine (dunque sempre in condizione di “Luna piena”). L’ombra della Terra giunge così sulla Luna, ed il nostro satellite risulta “arrossato” a causa dei raggi solari che filtrano nella nostra atmosfera», spiega Chiara Cattaneo dell’Osservatorio Astronomico Schiaparelli.

Quella di venerdì 27 luglio è stata l’eclisse totale di Luna più lunga del secolo, durata dalle 20.24 fino alle 23.13 circa. La prossima così prolungata è prevista intorno al 2100, anno più, anno meno. Ha fatto bene dunque chi è riuscito a fotografarla ed ad imprimerla nella propria memoria, in un telefono cellulare o in un apparecchio più professionale poco importa.