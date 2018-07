Legionella, Gallera: 33 i casi segnalati 9 pazienti già dimessi

«Con sei nuove segnalazioni, tra ieri sera e questa mattina, sono 33 i cittadini di Bresso che hanno contratto il batterio della legionella. Tre di loro si sono

presentati all’ospedale Bassini, fortunatamente in buone condizioni, tanto che solo uno di loro e’ stato ricoverato e gli altri due hanno ricevuto la terapia antibiotica da fare a casa; due si sono rivolti all’ospedale Niguarda, ricoverati, ma sempre

con un quadro clinico non preoccupante; uno si trova ricoverato

all’ospedale Mater Domini di Catanzaro».

Lo comunica l’assessore al Welfare di Regione Lombardia Giulio Gallera.

«Nonostante non si arresti il numero dei casi segnalati – sottolinea l’assessore – dei 20 pazienti trasferiti al Niguarda, 6 sono stati dimessi, gli altri sono stabili e in via di guarigione; al Bassini sono 6 i pazienti ancora ricoverati, ma nessuno in situazione critica».

«Intanto – ha conclude Gallera – sono in corso presso il Laboratorio di Prevenzione di ATS le analisi dei 208 campioni prelevati presso 29 abitazioni e 15 siti sensibili esterni i cui primi esiti definitivi saranno pronti tra qualche giorno».